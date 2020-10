Giovane dà in escandescenze al Sert, la polizia riporta la calma

Dà in escandescenze all’interno del Sert del viale Della Vittoria, di Agrigento, e per riportare la calma interviene la polizia di Stato. Momenti di concitazione, ieri mattina, nella struttura sanitaria. I medici si stavano prendendo cura di un giovane agrigentino che, a quanto pare, proprio a causa dell’uso di sostanze stupefacenti, aveva perso i sensi. I sanitari hanno fatto di tutto per rianimarlo e non fargli rischiare la vita. Quando, poco dopo, il giovane s’è ripreso, ha iniziato a dare in escandescenze e non è stato possibile, per gli stessi sanitari, riuscire a calmarlo subito. In via precauzionale, temendo forse anche che potessero innescarsi danneggiamenti o peggio ancora aggressioni, è scattato l’allarme alla numero unico d’emergenza: il 112.

Al viale Della Vittoria, in una manciata di minuti, sono sopraggiunte le pattuglie della sezione Volanti della Questura. I poliziotti, giunti al Sert, hanno accertato cosa effettivamente fosse appena accaduto. Non si sono però registrati danneggiamenti all’interno della struttura, né, per fortuna, aggressioni al personale medico che era presente e che, appunto, si stava prendendo cura del ragazzo di Agrigento. La presenza dei poliziotti della sezione Volanti ha comunque contribuito a far calmare il giovane che era, però, ancora sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Soltanto quando è tornata la calma e, di fatto, non c’erano più pericoli o rischi per il personale sanitario, i poliziotti delle Volanti hanno lasciato il Sert prima e il viale Della Vittoria dopo.