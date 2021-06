Gelati senza ingredienti e gli allergeni, "stangata" da 4 mila euro per barista

In quel banco di gelati avrebbero dovuto essere indicati non soltanto i gusti, ma anche gli ingredienti e gli allergeni dei prodotti alimentari. Indicazioni – finalizzate alle verifiche sull’etichettatura e sulla tracciabilità del prodotto, indispensabili per la tutela della salute pubblica, - che però invece mancavano. Ed è per questo motivo che i carabinieri del centro Anticrimine Natura del comando provinciale di Agrigento hanno elevato una multa di complessivi 4 mila euro al titolare di un locale di San Leone.

Il controllo è stato realizzato, in più esercizi commerciale del rione balneare della città, nella mattinata di ieri. I militari del centro Anticrimine Natura hanno voluto, anche in concomitanza con la maggiore affluenza dei clienti nei locali – bar e ristoranti – del quartiere, verificare l’attuazione delle prescrizioni previste dall’apposito decreto legge che mira, appunto, a tutelare la salute pubblica. Sono state fatte dunque delle verifiche anche documentali per individuare – l’obiettivo è stato, naturalmente, generale – l’illecita somministrazione di alimenti privi di indicazione dell’elenco degli ingredienti e dei cosiddetti allergeni. Ed effettivamente – stando a quanto è stato reso noto ieri dal comando provinciale dell’Arma – in quel locale è stata accertata una infrazione amministrativa: l’elenco degli ingredienti e degli allergeni effettivamente non c’era. Una carenza che è costata assai cara all’esercente commerciale che dovrà adesso onorare la sanzione di complessivi 4 mila euro elevata dai carabinieri. Ma non è, naturalmente, finita perché i militari del centro Anticrimine Natura proseguiranno – e verrà fatto praticamente a tappeto – anche i controlli di questo genere.