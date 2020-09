Ladri "visitano" Villa Betania, portato via tv color d'ultima generazione

Sono riusciti – senza essere visti, né tantomeno sentiti – ad intrufolarsi all’interno dell’Ipab Villa Betania, struttura ricettiva per anziani, e hanno portato via un tv color maxi schermo. I malviventi, non è escluso che ad agire possa essere stato anche un solo individuo, hanno agito con tutta serenità anche perché la struttura è chiusa ormai dallo scorso 28 febbraio.

Per i criminali, quel colpo è stato dunque un giochetto da ragazzi. Pare che, prima di arraffare il tv color maxi schermo, i ladri abbiano anche “visitato” alcune stanze, ormai appunto disabitate. E’ scontato che si siano messi a “caccia” di quello che di interessante o di valore fosse presente nella struttura. Alla fine, è stato portato via soltanto il televisore d’ultima generazione. Fatta la scoperta, da alcuni responsabili della struttura, è stata subito allertata la sala operativa e sul posto si sono precipitate le pattuglie del nucleo Radiomobile della compagnia di Agrigento.

La denuncia è stata formalizzata a carico di ignoti, naturalmente. E i militari dell’Arma hanno già avviato le indagini – che non si preannunciano semplicissime – per identificare i balordi.