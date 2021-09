Da Palma di Montechiaro in città per fare la spesa: coppia sorpresa a rubare generi alimentari, denunciati

In trasferta, da Palma di Montechiaro ad Agrigento, per fare la spesa. Non cercando un’attività commerciale dove risparmiare, ma una dove rubare provando a passare inosservati. E’ accaduto ieri mattina in un supermercato della zona di San Giusippuzzo. E’ andata però male – anzi malissimo – a marito e moglie perché i due, lui di 50 anni e lei di 40, sono stati bloccati da alcuni dipendenti dell’esercizio commerciale che hanno anche chiamato la polizia. La coppia è stata denunciata, alla Procura della Repubblica, per furto.

I due – stando a quanto è stato ricostruito ieri – hanno rubato, infilando tutto nella borsetta della donna, pesce spada e gamberi surgelati, confezioni di pancetta e altri generi alimentari, per un totale complessivo di circa 60 euro. Movimenti repentini quelli dei due, che appunto infilavano le varie confezioni di alimenti nella borsa, che non è affatto passato inosservato ai dipendenti del supermercato che, senza perder tempo, non soltanto sono riusciti a bloccarli, ma anche a chiamare la polizia. A San Giusippuzzo è accorsa una pattuglia della sezione Volanti della Questura che ha identificato la coppia di Palma di Montechiaro ed ha deferito entrambi. La refurtiva – generi alimentari per circa 60 euro appunto – è stata recuperata e restituita ai responsabili dell’attività commerciale.