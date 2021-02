Scassano il distributore e portano via sigarette e soldi, tentato colpo ai parcometri

Furto con scasso al distributore automatico di sigarette del tabacchino di via Dante e tentato furto, sempre con scasso, ai parcometri di piazza Ravanusella. E’ in due momenti diversi che i delinquenti – perché verosimilmente la “mano” è sempre stata la stessa – hanno colpito in due punti differenti della città. Del furto – si sono portati via sigarette per ben 35 stecche e denaro per mille euro – si stanno occupando i carabinieri di Agrigento. Del danneggiamento aggravato, che doveva trasformarsi in un furto ma che è appunto rimasto solo a livello di tentativo, ai danni dei parcometri di piazza Ravanusella si sta invece occupando la polizia municipale.

La scoperta del pesante danneggiamento al distributore automatico di sigarette di via Dante è stata fatta all’ora di pranzo di domenica. Verosimilmente, tutto è avvenuto durante la notte precedente. Qualcuno senza essere visto, né tantomeno sentito è riuscito a forzare il distributore ed ha arraffato sia i soldi custoditi nella cassetta che tutte le sigarette che erano poste in vendita. Danneggiamento e furto non sono risultati essere coperti da assicurazione. Spetterà, adesso, ai carabinieri – laddove possibile – provare ad identificare i balordi. E per farlo, ieri, si stava cercando di acquisire i filmati di alcuni impianti di videosorveglianza. Ieri mattina, in piazza Ravanusella, la scoperta del tentativo di furto ai danni dei parcometri. I malviventi hanno, a quanto pare, provato e riprovato a forzare le cassette dove finiscono i soldi, ma senza alcun risultato. Hanno dunque dovuto, ad un certo punto, desistere dall’intento. La polizia municipale, dopo il sopralluogo di rito, ha avviato le indagini.