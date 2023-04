"Cercasi proprietario di una poltrona rubata": il degrado in centro non conosce limiti

Capita spesso che chi ha un'attività commerciale pubblichi annunci come "ritrovato un mazzo di chiavi", o "se qualcuno avesse smarrito un portafogli...",ma nel centro città ad Agrigento, che nei fine settimana è sempre più in balia di vandali e ladri può avvenire di tutto.

Così stamattina sui social è Gianni Dalli Cardillo, titolare di un bar di via Atenea, a scrivere: "Se avete subito il furto di una poltrona in plastica, l'ho ritrovata vicino alla Banca Unicredit e si trova adesso al Bar "Portapo'". Segue a corredo la foto della poltrona, verosimilmente sottratta ad un altro bar della zonada qualcuno che - magari non particolarmente lucido - l'ha presa e portata via chissà per quale scopo.

Dalli Cardillo nei giorni scorsi era intevenuto per "salvare" dalla distruzione un monumento dedicato alle vittime del femminicidio.