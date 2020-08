Scappa al volante di un furgone rubato, bloccato e arrestato dopo lungo inseguimento

E' stato inseguito - e la rocambolesca fuga non è passata inosservata - lungo le strade cittadine. Prima in auto e poi a piedi. Nella zona fra la rotonda Giunone e Bonamorone sono state viste ben sei pattuglie di polizia e carabinieri, con tanto di sirene accese, che cercavano di farsi largo in mezzo al traffico. Qualcuno ha pensato, forse inevitabilmente, ad una rapina. I più pessimisti hanno, invece, temuto un fatto di sangue. I poliziotti della sezione Volanti della Questura e i carabinieri del nucleo Radiomobile in realtà stavano inseguendo un furgoncino Fiat Doblò bianco. Un mezzo che risultava essere stato rubato.

La "folle" corsa dell'uomo che era al volante del furgoncino ha creato pericolo pubblico. Pare che più volte abbia rischiato di sbattere o investire qualcuno. Dalla strada statale, altezza rotonda Giunone, l'inseguimento - di polizia e carabinieri - s'è concluso in salita San Giacomo, nel centro storico di Agrigento. E' proprio nel "ventre" di "Girgenti" che poliziotti e carabinieri sono riusciti a bloccare quel Fiat Doblò e ad arrestare - dopo che è fuggito a piedi - l'uomo che era al volante. Si tratta di un tunisino trentenne. E quando l'extracomunitario è stato acciuffato, molti agrigentini - di fatto terrorizzati dal sentire le sirene e vedere i mezzi delle forze dell'ordine inseguire quel furgoncino prima e l'immigrato dopo - hanno applaudito alle forze dell'ordine.

Il tunisino è stato arrestato, questa è una certezza. Non è chiaro - l'attività investigativa è ancora in atto - se gli verrà contestato il reato di furto o di ricettazione. Oltre, naturalmente, alla resistenza a pubblico ufficiale. Il furgone - anche questa è una certezza - è risultato essere rubato. Non è stato reso noto ancora dove.

