Banda di ladri visita uno studio medico, portati via tutti i computer

Delle indagini per identificare i criminali, dopo essere intervenuti in via Manzoni, si sta occupando la polizia

Forzano la finestra, si intrufolano nello studio di un medico di famiglia - in via Manzoni - e portano via tutti i computer presenti. E' accaduto, nei giorni scorsi, in via Manzoni ad Agrigento. Fatta la scoperta, al momento della riapertura dello studio medico, il sanitario ha lanciato l'Sos alla sala operativa delle forze dell'ordine. In via Manzoni sono subito sopraggiunti i poliziotti della sezione Volanti della Questura e i colleghi della Scientifica che si sono messi a "caccia" di impronte o elementi per poter, e anche rapidamente, identificare il balordo - o la banda di malviventi - che hanno messo a segno il colpo.