Ladri in 2 laboratori di analisi, portate via attrezzature informatiche

L'attività investigativa non si preannuncia semplice anche perché non vi sarebbero impianti di videosorveglianza utilizzabili

Pc, scanner e materiale informatico. Questo il bottino che una banda di malviventi – difficile, infatti, ipotizzare che sia entrato in azione un ladro solitario – è riuscito a portar via da due laboratori di analisi (e non da uno studio medico) di via Manzoni ad Agrigento. Sul doppio furto hanno avviato le indagini, dopo aver effettuato il sopralluogo e la constatazione, i poliziotti della sezione Volanti della Questura che hanno anche fatto chiarezza sul fatto che ad essere "visitati" sono stati due laboratori di analisi. Non si preannuncia però un’attività investigativa semplice, anche perché, a quanto pare, non vi sarebbero sull’area impianti di videosorveglianza utilizzabili.

I malviventi, stando a quanto è stato ricostruito, si sono intrufolati dopo aver forzato una finestra in uno dei due laboratori di analisi e poi sono, appunto, passati al secondo che è attiguo. Fatta la scoperta, al momento della riapertura, impiegati e sanitari hanno lanciato l'Sos e in via Manzoni sono subito sopraggiunti i poliziotti della sezione Volanti della Questura e i colleghi della Scientifica.