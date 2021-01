Ladri alla Coldiretti: portati via pc e i soldi del distributore di caffè

Hanno portato via quattro personal computer e tutti i soldi del distributore di caffè. Una banda di ladri – difficile ipotizzare che ad agire sia stato un criminale solitario – è riuscita ad intrufolarsi, un paio di notti addietro, nella sede della Coldiretti di piazza Ugo La Malfa, ad Agrigento, ed ha messo a segno la razzia. La denuncia, a carico di ignoti, è stata raccolta dalla polizia di Stato che ha già avviato le indagini per cercare di identificare i balordi.

I malviventi hanno forzato la porta di ingresso e dopo aver accuratamente rovistato ogni cosa, si sono appropriati di ben quattro pc e di tutti i soldi che sono riusciti a recuperare – dopo averlo forzato – dal distributore di caffè. La banda è poi tornata sui suoi passi senza lasciarsi nessuna traccia dietro le spalle. La scoperta è stata fatta l’indomani mattina, al momento della riapertura della sede. Subito, naturalmente, è stato lanciato l’allarme. Poco dopo è stata formalizzata la denuncia agli agenti della sezione Volanti della Questura.

L’attività investigativa è adesso mirata a provare a raccogliere indizi per tracciare la giusta strada da seguire. Non è escluso – ma naturalmente non ci sono conferme al riguardo – che i poliziotti possano già aver verificato la presenza di eventuali impianti di video sorveglianza. Si tratta del resto di una procedura ormai sistematica. Eventuali filmati potrebbero subito consentire di procedere con indagini mirate. Piazza Ugo La Malfa è del resto un’area centrale di Agrigento, dove sorgono diverse attività commerciali, nonché uffici pubblici e privati. Il riserbo investigativo è categorico. Servirà però, inevitabilmente, del tempo per mettere dei punti fermi e arrivare, laddove sia veramente possibile, all’identificazione se non di tutti, almeno di qualcuno, dei componenti della banda di ladri.