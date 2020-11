Forzano la finestra e si intrufolano in casa di 50enni: rubati pc e ipad

Hanno forzato una finestra, si sono intrufolati nell’abitazione di Piano Gatta e hanno rovistato fra armadi e cassetti, praticamente in ogni stanza. Nuovo furto con scasso in città. Ad agire, i soliti “topi d’appartamento” che hanno approfittato della momentanea assenza – durante il pomeriggio di giovedì – dei padroni di casa. Quando la coppia di agrigentini, dei cinquantenni, hanno fatto ritorno nella loro residenza hanno trovato l’amara sorpresa. Subito è stata chiamata la polizia di Stato e a Piano Gatta s’è precipitata la prima pattuglia della sezione Volanti disponibile.

Gli agenti hanno constatato l’effrazione e che tutta la casa era letteralmente a soqquadro. Stando a quanto è emerso in primissima battuta, i ladri sono riusciti a portar via un pc portatile e un ipad. Ieri risultava essere in corso ancora l’inventario e non era chiaro – anche se fortemente prevedibile – se i delinquenti avessero portato via o meno soldi e oggetti di valore. I poliziotti hanno avviato le indagini per provare ad identificare i balordi. Si tratta del secondo furto, dopo quello di Maddalusa dove è stata sradicata una cassaforte, messo a segno nel giro di pochi giorni. Prima di Natale, purtroppo, ogni anno, si registra un’impennata di questo genere di reati.