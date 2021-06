Si spaccia per la nipote della vicina e si intrufola in casa di una 90enne: rubati soldi e gioielli

Finge d’essere la nipote della vicina di casa, quella che abita al piano di sopra, e sostiene che all’interno del balcone dell’anziana sono cadute delle chiavi. La pensionata novantenne, senza alcun sospetto, lascia entrare la donna per recuperare le chiavi e la porta resta socchiusa. Avrebbe dovuto essere del resto un’operazione di pochi minuti. Un frangente durante il quale però un’altra donna è riuscita ad intrufolarsi nell’abitazione dell’anziana e ad arraffare tutto quello che, fulmineamente, ha potuto: un portafogli e i gioielli riposti in camera da letto. Un “colpo” che non rappresenta affatto una novità perché, con lo stesso modus operandi, nei giorni scorsi, è stato messo a segno a Canicattì.

Dalla città dell’uva Italia le due donne – pare possa trattarsi di quarantenni – si sarebbero dunque spostate nel rione periferico di Fontanelle dove è stata appunto presa di mira un’anziana sola, una pensionata di 90 anni. E con la banale scusa delle chiavi cadute nel balcone di casa dell’anziana, le due ladre sono riuscite a mettere a segno un nuovo colpo. Un furto in abitazione il cui ammontare, ieri, non risultava essere ancora quantificato. Nella residenza di Fontanelle, scattato l’allarme, si sono precipitati i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Agenti che hanno effettuato appunto una precisa e dettagliata ricostruzione dell’episodio di microcriminalità e che, senza perder tempo, hanno setacciato l’intero quartiere. Delle due donne – così come anche di possibili sospetti – non è saltata fuori nessuna traccia. Non è naturalmente scontato che si tratti delle stesse delinquenti – ma il modus operandi è quello – che avevano già colpito un’anziana di Canicattì.