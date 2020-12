Posteggia l'auto e non la ritrova più: nuovo furto in centro

Lascia l’auto – una Fiat Panda – posteggiata nei pressi della via Empedocle e, al momento di riprenderla, non la ritrova più. Qualcuno - senza essere visto, né tantomeno sentito – è riuscito a portare via l’utilitaria dell’agrigentina 46enne che non ha potuto far altro che formalizzare denuncia di furto, a carico di ignoti, ai carabinieri.

I militari dell’Arma hanno, naturalmente, subito avviato le indagini e uno dei primi passaggi investigativi è stato quello di sincerarsi sulla presenza, o meno, di eventuali impianti di video sorveglianza pubblici o privati presenti nella zona. Inevitabile l’interrogativo che gli investigatori si stanno ponendo: servirà per commettere qualche fatto di microcriminalità?