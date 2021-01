Rubati auto e ciclomotore, nuova alzata di testa della microcriminalità?

C’è un collegamento fra i due furti? Ad agire è stata forse sempre la stessa banda? O si tratta di casi diversi ed isolati? Sono questi alcuni degli interrogativi che, ieri, inevitabilmente, si ponevano i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Gli stessi che, nel giro di poche ore, hanno raccolto due denunce a carico di ignoti. Da via Piersanti Mattarella, nella zona bassa di Agrigento, è stata rubata un’autovettura, una Fiat Panda, di proprietà di un disoccupato ventiseienne. Da via Pietro Nenni, da tutt’altra parte della città dunque, è sparito invece un Liberty 125 di proprietà di un agrigentino sessantenne. In entrambi i casi, i due mezzi erano stati lasciati – praticamente come sempre – parcheggiati nei pressi delle abitazioni dei proprietari ed erano stati correttamente chiusi a chiave.

La scoperta, tanto per il disoccupato ventiseienne quanto per il sessantenne, è stata fatta nel momento in cui entrambi si accingevano a riprendere il mezzo. In via Piersanti Mattarella non c’era più nessuna traccia della Fiat Panda, che non è risultata essere coperta da polizza assicurativa contro i furti, e nessuna traccia del Liberty Piaggio neanche in via Pietro Nenni. Formalizzata la denuncia, a carico di ignoti, i poliziotti hanno naturalmente avviato gli accertamenti per provare a tracciare una giusta pista investigativa che consenta di identificare gli autori del doppio furto. Non accadeva da un po’, ad Agrigento, che si registrassero furti di mezzi.

All’ufficio Denunce della Questura ha formalizzato, inoltre, denuncia di furto un insegnante agrigentino che ha subito il furto del suo Piaggio Liberty 125 a Roma. L’uomo, che aveva lasciato posteggiato lo scooter sotto casa, non era più andato nella capitale dal lockdown. Negli ultimi giorni, attraverso un familiare che vive appunto a Roma, la scoperta. Anche quel Liberty è sparito. Gli agenti trasmetteranno la denuncia di furto al commissariato competente della capitale.