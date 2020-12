S'intrufola in un'abitazione, fa la doccia e ruba vestiti, scarpe e pc: arrestato ventenne

Entra in un’abitazione di piazza San Francesco, nel cuore di Girgenti, si fa la doccia, indossa vestiti e scarpe trovate in quella casa e porta via quanto riesce a recuperare – fra cui, pare, un pc – nella residenza. Un giovane, poco più che ventenne, agrigentino è stato arrestato, nella mattinata di ieri, dai poliziotti della sezione Volanti della Questura. L’ipotesi di reato contestata è furto in abitazione.

I poliziotti della sezione Volanti sono intervenuti una prima volta, in piazza San Francesco, subito dopo la scoperta del furto e poi, a ruota, è giunta la Scientifica. Una manciata di minuti dopo, le sirene hanno richiamato l’attenzione di tutti coloro che erano in centro. Gli agenti – non è stato reso noto nulla, il riserbo ieri era categorico – sono riusciti, con due pattuglie, ad acciuffare il giovane che aveva messo a segno il furto in abitazione e lo hanno portato alla caserma “Anghelone” dove la proprietaria dell’abitazione, una agrigentina, ha formalizzato denuncia. La tempestività dell’intervento, da parte dei poliziotti della sezione Volanti, ha permesso anche di recuperare – stando a quanto ieri veniva raccontato in piazza San Francesco – anche la refurtiva. Oltre ai vestiti e alle scarpe, il giovane – agrigentino d’adozione – avrebbe portato via anche un pc e altri oggetti.