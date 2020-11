Shopping a scrocco in un negozio del centro commerciale: arrestato 53enne

Forse non era neanche la prima volta, visto che nella sua abitazione sarebbero stati trovati – stando all’accusa – altri capi d’abbigliamento. Un empedoclino 53enne è stato arrestato, in flagranza di reato, per furto aggravato. L’uomo è stato bloccato dai carabinieri del Norm della compagnia di Agrigento che sono intervenuti, su richiesta, in un negozio d’abbigliamento del centro commerciale “Città dei Templi”. Il cinquantatreenne aveva, tagliando con una tronchese il dispositivo d’allarme, arraffato delle maglie e camice.

E’ stato appunto bloccato e arrestato. Come procedura impone, nella sua abitazione è stata fatta una perquisizione e i militari dell’Arma hanno ritrovato anche un pantalone, una felpa, giubbotti e maglioni. Tutta merce che – stando alle ricostruzioni ufficiali degli investigatori – sarebbe stata già riconosciuta dagli esercenti commerciali di almeno un paio di negozi d’abbigliamento, sempre del centro commerciale. Il che, ai carabinieri, lascerebbe ipotizzare che i furti sarebbero stati reiterati. Il valore, complessivo dei capi d’abbigliamento ritrovati e posti momentaneamente sotto sequestro, ieri, non risultava essere stato ancora quantificato nell’esatto ammontare.

Dopo le formalità di rito dell’arresto, il cinquantatreenne empedoclino è stato posto – su disposizione del sostituto procuratore di turno, titolare del fascicolo d’inchiesta subito aperto, - agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.