"Aggredì i poliziotti dopo furti e danneggiamenti", resta in carcere l'immigrato

Resta in carcere, al “Pasquale Di Lorenzo” di contrada Petrusa, il giovane gambiano che è stato arrestato, nel tardo pomeriggio di venerdì, in via Boccerie, dai poliziotti della sezione Volanti della Questura. L’immigrato è stato ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni (reati per i quali è stato arrestato in flagranza di reato), ma anche del doppio danneggiamento e furto ai danni di un ristorante e di un pub della via Pirandello (reati per i quali è stato denunciato alla Procura).

L’arresto, effettuato dai poliziotti della sezione Volanti che sono coordinati dal commissario capo Francesco Sammartino, nella tarda mattinata di ieri, è stato convalidato e il giudice ha disposto – perché è stata rilevata la sua pericolosità - che il gambiano rimanesse in cella. L’uomo, nella notte fra giovedì e venerdì, sarebbe stato protagonista di una rissa sviluppatasi davanti l’ingresso, quello di via Pirandello, della chiesa dell’Immacolata. Ventiquattro ore dopo sarebbe stato autore del doppio furto realizzato dopo aver mandato in frantumi le vetrate del ristorante e del pub e poi, poche ore dopo, in via Boccerie, cercando di sottrarsi al controllo dei poliziotti delle Volanti ha aggredito due agenti che sono finiti all’ospedale. E’ proprio nella prima serata di venerdì che è stato, però, arrestato.