Frana di via Favignana e progettazione, si scelgono 5 operatori

Le ditte potranno partecipare alla procedura negoziata per aggiudicarsi i servizi di ingegneria e architettura per la relazione geologica e il piano di lavori definitivo

Un primo, piccolo, passo verrà mosso domattina. In seduta pubblica verranno sorteggiati, fra chi ha presentato manifestazione d'interesse, i 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata per affidare i servizi di ingegneria e architettura per la relazione geologica, la progettazione definitiva e il coordinamento per la messa in sicurezza del versante dissestato sottostante la via Favignana a Monserrato.

Il sorteggio avverrà, alle 11, al quarto piano di piazza Gallo. I soldi necessari – ben 208.641,23 euro – furono impegnati a inizio dicembre e il Comune diramò un avviso esplorativo per affidare i servizi.

Per l’area dove c’è stata la frana che ha anche comportato la temporanea evacuazione di più famiglie di agrigentini, qualcosa continua a muoversi. Dopo che il Comune – era l’inizio dell’anno e c’era ancora la Giunta di Lillo Firetto – ha ottenuto la garanzia del finanziamento di 4.208.827,97 euro, si è passati all’avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse per partecipare alla procedura selettiva. Cinque, appunto, gli operatori che verranno invitati e selezionati. L’importo complessivo posto a base di gara è di 161. 570,98 euro al netto di Iva e oneri accessori.

Risale al 2006 il verbale del Genio civile con cui si dichiarava la somma urgenza per il dissesto. Sulla via Favignana, nel 2010, fu anche realizzato un progetto per il consolidamento che però non trovò la relativa copertura finanziaria. Nel febbraio del 2018 è stato fatto lo sgombero delle 7 famiglie che vivono nella palazzina sopra il costone, successivamente revocato. Il progetto fatto per salvare il costone di via Favignana è stato valutato positivamente dalla Regione.