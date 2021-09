Aprono l'auto e arraffano una borsa: abbandonano i libri sul selciato e portano via pc portatile

Viene chiamato da un amico che nella zona di villa Del Sole, lungo via Europa, trova, gettati per terra, dei suoi libri. Incredulo, corre alla macchina – nel cui abitacolo – aveva lasciato la borsa con il pc portatile e i libri. Utilitaria che è stata trovata forzata e, dall’interno, era naturalmente scomparsa la borsa, di marca, con tutto il suo contenuto. I ladri-ignoranti si sono però, quasi subito, sbarazzati dei libri che erano custoditi nella borsa. Libri che avevano il suo nome e cognome, motivo per cui chi li ha trovati e raccolti dall’asfalto ha subito riconosciuto, e contattato, il proprietario.

A presentarsi all’ufficio Denunce della Questura (si trova alla caserma “Anghelone” di via Crispi), è stato un agrigentino cinquantenne. Un impiegato che ha raccontato quanto, suo malgrado, aveva poco prima vissuto ed ha formalizzato una denuncia a carico di ignoti. I poliziotti della sezione Volanti hanno subito dato un’occhiata in giro, ma non è stato ritrovato né il pc portatile, né tantomeno la borsa che era di marca e dunque aveva il suo valore. Non ci sono telecamere di videosorveglianza nel punto in cui l’autovettura dell’impiegato agrigentino era stata lasciata parcheggiata. Identificare il ladro o i ladri-ignoranti sarà, dunque, una sorta di terno al Lotto. Ma i poliziotti non escludono – anche se naturalmente tutto ieri appariva prematuro – di riuscire a tracciare, e magari anche, recuperare il pc portatile. Non sarà naturalmente semplice, ma l’attività investigativa è stata avviata.

L’impiegato cinquantenne, che forse già altre volte aveva lasciato la sua borsa all’interno dell’autovettura, non pensava minimamente che qualcuno – senza neanche sapere e capire cosa vi fosse all’interno – si spingesse ad un simile gesto, in un’area così fortemente trafficata a qualsiasi ora del giorno e della sera. L’agrigentino è stato, però, purtroppo, smentito dai fatti.