Scippata della borsetta mentre cammina per strada, illesa 80enne

Ad entrare in azione è stato un giovane, forse un minorenne. La polizia ha passato in rassegna, ma senza alcun risultato, il quartiere

Scippata mentre percorre la via Alessio Di Giovanni, a Fontanelle. Se l’è vista brutta, anzi di più, una ottantenne di Agrigento che, giovedì pomeriggio, è stata, all’improvviso, affiancata da un giovane – quasi sicuramente un minorenne – che le ha tirato via la borsetta. L’anziana, nonostante lo “scossone”, è rimasta in piedi e non ha riportato ferite. S’è spaventata, ed è inevitabile che accada ed ha subito chiesto aiuto. In via Alessio Di Giovanni s’è precipitata la prima pattuglia disponibile della sezione Volanti.

Gli agenti hanno ricostruito l’episodio di microcriminalità e hanno immediatamente rastrellato tutte le strade circostanti. Del ladro non è saltata fuori, però, nessuna traccia. All’interno della borsetta, la pensionata aveva appena poche decine di euro, un vecchio telefono cellulare e i documenti. Gli investigatori hanno anche, immediatamente, verificato la presenza di eventuali impianti di videosorveglianza pubblici o privati. Un controllo che però ha dato – stando a quanto è emerso ieri mattina – esito negativo. Spetterà dunque all’attività investigativa, laddove possibile, provare a fare chiarezza sull’identità del malvivente. Stando alle ricostruzioni fornite dalla stessa vittima dello scippo, dovrebbe trattarsi di un giovane, italiano, verosimilmente un minorenne.