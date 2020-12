Principio d'incendio in un'abitazione, pompieri evitano i rischi

Sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento per evitare rischi e conseguenze. Ieri mattina, in un'abitazione di via Navarro della Miraglia a Fontanelle c'è stato un principio di incendio. Fumo e fuoco hanno fatto dilagare il panico e, nell'arco di pochi minuti, è stato lanciato l'Sos. I pompieri sono accorsi senza perder tempo e nel giro di pochi minuti dopo l'intervento hanno subito avuto tutto sotto controllo. Per fortuna, non si sono registrati feriti.