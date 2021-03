Tre pini "minacciano" via Di Giovanni, abbattuti e viabilità in sicurezza

Rimossi tre pericolosissimi pini in via Alessio Di Giovanni, all'incrocio con via Caduti di Nassirya, a Fontanelle. L'intervento d'abbattimento dei tre pini è stato voluto e pianificato dall'assessore al Verde pubblico Giovanni Vaccaro.

Gli alberi oltre a spingere la paratia in cemento dov'erano stati piantati, si erano sviluppati soprattutto sulla strada creando problemi anche alla viabilità. I residenti, negli ultimi anni, - ha reso noto il sindaco Franco Micciché - si erano più volte rivolti al Comune ma senza ricevere risposte.

