Falò a Fontanelle, danneggiate 4 auto: è mistero sulle cause del rogo

Quattro autovetture - posteggiate in via Alessio Di Giovanni a Fontanelle - danneggiate da un incendio. Notte di fuoco nella frazione di Agrigento dove, appena nei giorni scorsi, era stato incendiato l'autocarro di un disoccupato. Le fiamme sono state domate, e non senza difficoltà, dai vigili del fuoco del comando provinciale. Delle indagini si stanno già occupando i carabinieri di Agrigento.

I pompieri hanno raccolto l'Sos alle ore 5,21 e sono rimasti al lavoro, idranti alla mano, cercando di salvare il salvabile, fino alle 7.