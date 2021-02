Il fuoco devasta 4 auto, due appartengono a uomini delle forze dell'ordine

Le fiamme sono state domate, e non senza difficoltà, dai pompieri. Delle indagini si stanno già occupando i carabinieri: sequestrati tutti i mezzi danneggiati

Quattro autovetture - posteggiate in via Bonfiglio a Fontanelle - danneggiate da un incendio. Notte di fuoco nella frazione di Agrigento dove, appena nei giorni scorsi, era stato incendiato l'autocarro di un disoccupato. Le fiamme sono state domate, e non senza difficoltà, dai vigili del fuoco del comando provinciale. Delle indagini si stanno già occupando i carabinieri di Agrigento.

I pompieri hanno raccolto l'Sos alle ore 5,21 e sono rimasti al lavoro, idranti alla mano, cercando di salvare il salvabile, fino alle 7. Le cause dell'incendio non sono chiare, spetterà all'attività investigativa dei militari del Nor della compagnia di Agrigento stabilire cosa abbia innescato la scintilla iniziale.

Le fiamme - stando a quanto è emerso - si sarebbero sviluppate in una Mercedes utilizzata da un quarantenne un graduato delle forze dell'ordine in servizio fuori regione. Il rogo si è poi esteso alle macchine posteggiate a pochi passi: una Fiat Punto di proprietà di un pensionato 72enne; una Kia Sportage di proprietà di un 58enne appartenente alle forze dell'ordine e una Peugeot 207 di proprietà di una pensionata sessantottenne. Solo la Mercedes è risultata essere coperta da polizza assicurativa. Tutti i mezzi sono stati posti sotto sequestro dai carabinieri del Nor della compagnia di Agrigento.

Sull'area dove s'è registrato il falò di auto non risulterebbero esserci telecamere di video sorveglianza.

(AGGIORNATO ALLE ORE 13)