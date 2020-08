Incendiate le palme di viale Sicilia: pompieri al lavoro per salvarle

Era già successo con altri alberi e palme sistemate sempre sulle strade di Fontanelle. E' tornato però ad accadere. Di nuovo. Qualcuno ha appiccato un incendio ad una delle palme di viale Sicilia. I pompieri, prima che le fiamme si estendano e distruggano ogni cosa, stanno già correndo sul posto. Ad allertarli è stato qualche automobilista di passaggio.

Nessun dubbio - non possono essercene - sul fatto che la scintilla iniziale sia stata appiccata appositamente da qualche criminale. Il tutto è avvenuto, non soltanto a distanza di pochissimo tempo da un precedente incendio, ma alla piena luce del sole. E in una strada che non è neanche defilata, ma è via di grande traffico.

Pochi giorni fa, era stato lanciato l'allarme perché proprio le palme di viale Sicilia risultavano essere in un brutto stato: abbandonate a loro stesse. Adesso, una o forse due, sono state "vittima" di qualche piromane.