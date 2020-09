Vetro del finestrino in frantumi e borsello portato via: furto a Zingarello

Trova il vetro del finestrino completamente in frantumi e, dall’interno della Bmw X1, è scomparso il borsello che conteneva documenti e soldi. Ma anche qualche capo d’abbigliamento che era stato lasciato appoggiato sui sedili. E’ a Zingarello, nei pressi della spiaggia, che qualcuno – senza essere visto, né tantomeno sentito – è riuscito a mettere a segno il furto su auto. Arraffato quanto d’interesse, il delinquente s’è dileguato e, a quanto pare, non ha lasciato alcun indizio, né tracce dietro di se. Quando il proprietario della Bmw X1 è tornato, dopo ore di relax in spiaggia, per riprendere l’autovettura ha trovato la brutta sorpresa. Sono state subito allertate le forze dell’ordine.

A Zingarello si sono precipitate le Volanti della Questura che hanno constatato il danneggiamento del finestrino e hanno raccolto i racconti del trentacinquenne che, inevitabilmente, era su tutte le furie. Sono state avviate le indagini per provare a dare un nome e cognome all’autore di quel danneggiamento seguito da furto. I poliziotti, come procedura investigativa esige, hanno provato a raccogliere delle testimonianze per cercare di capire se qualcuno possa aver visto o anche solo notato qualcosa di inusuale. Non sarà semplice, però, riuscire ad identificare l’autore del furto anche perché, dove è stato messo a segno, mancherebbero impianti di video sorveglianza pubblici e privati.