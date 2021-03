Festa privata in un locale della Valle, arriva la polizia: è il fuggi fuggi

Sindaco e commissario straordinario dell’Asp, da giorni e giorni, continuano a lanciare appelli – anche accorati – affinché si evitino aperitivi, cene e assembramenti, “perché i contagi da Covid-19 stanno aumentando”. Giovani, ma non soltanto, continuano però a fare orecchie da mercante. L’ultima, in ordine di tempo, dimostrazione del menefreghismo è stata una festa privata organizzata – nella serata di sabato - all’interno di un locale in zona Valle dei Templi.

Pare che non si sia trattato di una festa di compleanno, né di laurea, né di altri eventi da celebrare. Forse avrebbe dovuto essere soltanto un momento di ritrovo fra amici, più amici, e conoscenti. Qualcuno ha però segnalato, al numero unico d’emergenza, che in quel determinato locale erano in corso dei festeggiamenti. I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento sono, inevitabilmente, accorsi. Ma all’arrivo delle pattuglie, s’è registrato una sorta di fuggi fuggi generale.

Ieri, erano in corso accertamenti proprio da parte dei poliziotti che provavano a capire cosa effettivamente fosse accaduto all’interno di quel locale che è in zona Valle dei Templi.