Incidente in contrada Crocca: scontro fra moto e minicar, 3 giovani feriti

Dei rilievi, per ricostruire la dinamica del sinistro stradale, si sono occupati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile

Incidente in contrada Crocca, fra Agrigento e Favara. Tre giovanissimi sono rimasti feriti. Nessuno è risultato essere, per fortuna, in gravi condizioni.

In contrada Crocca, a sbattere sono stati un ciclomotore Piaggio e una minicar. Sul posto, per i rilievi di rito, hanno lavorato i carabinieri - quelli del nucleo operativo e radiomobile - della compagnia di Agrigento.