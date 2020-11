Esiti dei tamponi molecolari in ritardo? Vaccaro scrive all'Asp: "Velocizzate, serve ridurre i contagi"

Ritardi nella consegna dei tamponi molecolari. A segnalare all'Asp come i tempi, talvolta, si dilatino è stato l'assessore comunale alla Sanità: il cardiologo Giovanni Vaccaro. E' stata inviata una lettera ai vertici dell'azienda sanitaria provinciale chiedendo, al commissario straordinario Mario Zappia, "l'attivazione di turni h24 da parte del laboratorio per ridurre i tempi di consegna degli esiti dei tamponi".

Ma il cardiologo dell'azienda ospedaliera "San Giovanni di Dio", Giovanni Vaccaro, ha chiesto anche "il potenziamento dello stesso laboratorio con l’acquisto di ulteriore strumentazione. Recenti studi hanno messo in evidenza un numero non trascurabile di falsi negativi dopo tampone rapido antigenico - spiega l'assessore comunale - . Ecco quindi l’esigenza di ridurre al massimo i tempi di elaborazione e consegna degli esiti da parte dell’azienda ospedaliera San Giovanni di Dio. Ciò, infatti, potrebbe determinare una riduzione di contagi sia per il personale sanitario che per i degenti".