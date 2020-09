Erba alta e rovi riducono la visibilità, la Fns Cisl pompieri: "Rischio incidenti"

Ancora nulla di fatto. Sterpaglie e rovi continuano a crescere rigogliose ai bordi della strada che va dalla clinica Sant'Anna alla caserma dei vigili del fuoco. E il coordinatore territoriale della Fns Cisl vigili del fuoco, Diego Motisi, continua a sollecitare la manutenzione.

"La folta vegetazione di sterpaglie e rovi, specie dopo le ultime piogge, continua a crescere ai bordi della strada costringendo gli automobilisti ad accentrarsi all’interno della carreggiata stradale, piuttosto che mantenere la propria destra - ha scritto Motisi al sindaco e al prefetto - . Questo comporta un rischio di collisione tra i veicoli, specie per i mezzi di soccorso che transitano in emergenza. Il tratto di strada serve per smaltire gran parte del traffico che prima transitava dal ponte Morandi, chiuso da qualche anno per problemi strutturali. In prossimità della caserma dei vigili del fuoco - ha proseguito Motisi - vi è un incrocio e la visibilità stradale è compromessa da sterpi e alberelli spontanei cresciuti proprio sulla sede stradale. In generale la zona è comunque molto degradata, la gente alle fermate dei bus è costretta a percorrere la sede stradale piuttosto che i marciapiedi, letteralmente sepolti dalle sterpaglie, tutto ciò costituisce un serio pericolo per gli utenti. Invitiamo l’amministrazione comunale a provvedere nel più breve tempo possibile”. Il sindacalista chiede anche "l'installazione di un semaforo per regolamentare il traffico quando escono i mezzi vigili del fuoco in soccorso. Si tratta probabilmente l’unico comando vigili del fuoco senza. Venga rifatta - conclude Motisi - la segnaletica verticale ed orizzontale nella zona antistante la caserma”.

