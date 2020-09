Avvocatura, la rinuncia dell'ex presidente a candidarsi: rammarico della Camera civile

Il direttivo della Camera civile di Agrigento, presieduto dall'avvocato Giuseppa Piazza, è rammaricato dal fatto che l'ex presidente dell'Ordine degli avvocati, Antonio Maria Cremona, sia fuori dalla competizione per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine.

L'ex presidente dell'Ordine degli avvocati Antonino Maria Cremona, la cui sfiducia aveva provocato le dimissioni di massa da parte dell'intero consiglio, ha ritirato di recente la candidatura alle elezioni per il rinnovo dell'organismo rappresentativo della categoria. Un ritiro che ha, appunto, nel direttivo della Camera civile di Agrigento, provocato dispiacere.

"Pur rispettando la tua esigenza di tornare 'persona' libera da impegni, esprimiamo il dispiacere nel vederti fuori dalla competizione, in quanto, nel passato, il tuo apporto per l’avvocatura è stato notevole, sia quando sei stato presidente della Camera Civile di Agrigento, nonchè durante il periodo della tua presidenza all’Ordine degli avvocati di Agrigento - ha scritto, in una lettera, la presidente della Camera civile, l'avvocato Giuseppa Piazza, - . Vivi i sentimenti di stima per la tua persona, Ti auguriamo una lunga e fortunata carriera professionale. Ad maiora semper".