Libero consorzio, affidata la progettazione di tre nuovi interventi sulle scuole

Via a nuovi interventi di adeguamento antisismico e funzionale in tre istituti scolastici del Libero consorzio di Agrigento. Grazie a fondi ministeriali l'ex Provincia potrà affidare incarichi per servizi di ingegneria che sono propedeutici per i lavori, che avranno un valore di oltre 10 milioni e 400mila euro.

"Grazie alla professionalità dello staff tecnico del Libero consorzio è stato possibile accedere ai finanziamenti dell'UE – afferma il Commissario Straordinario dr. Vincenzo Raffo – che consentiranno, una volta completato l'iter di progettazione, di espletare successivamente le gare d'appalto per l'esecuzione di questi importanti lavori. Il Libero consorzio di Agrigento presta la massima attenzione alle esigenze di sicurezza degli istituti scolastici di sua competenza, come dimostrato dai numerosi interventi effettuati negli ultimi mesi".

Gli istituti interessati sono il liceo "Fazello" di Sciacca, il liceo scientifico "Leonardo" di Agrigento e l'istituto "Foderà" di Agrigento.