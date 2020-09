"Sull'autobus di linea con 36 dosi di marijuana": arrestato ventenne

E' scattato l'arresto, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta dell'immigrato che domenica scorsa era stato bloccato, e poi appunto arrestato, dalla polizia di Stato. In carcere, al "Pasquale Di Lorenzo" di Agrigento, è finito Modou Njie, 20 anni, originario del Gambia.

Il giovane è stato fermato e controllato - mentre era a bordo di un autobus di linea - dagli agenti della sezione Volanti che sono coordinati dal commissario capo Francesco Sammartino. E' stato portato negli uffici di Prevenzione generale e soccorso pubblico, alla caserma "Anghelone", e dopo la perquisizione è stato trovato in possesso di 37,60 grammi di marjuana. Roba che era già confezionata in 36 dosi. E' scattato, dunque, l'arresto e dopo le formalità di rito, il giovane extracomunitario è stato accompagnato alla casa circondariale. L'arresto è stato già convalidato.