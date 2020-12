"Armato di mazza distrugge tutti i vasi del belvedere di San Leone": denunciato

Distrutti tutti i vasi di ceramica collocati sul belvedere della terza spiaggia di San Leone. I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento hanno bloccato un 44enne di Favara che è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica per danneggiamento aggravato.

E' accaduto tutto nel pomeriggio. Un uomo - poi, appunto, identificato nel noto 44enne di Favara - "armato" di mazza s'è scagliato all'improvviso contro i vasi di ceramica che adornavano, rendendolo curato e assai particolare, il belvedere sulla terza spiaggia di San Leone. La distruzione degli arredi è stata praticamente immediata. L'autore del raid vandalico ha praticamente proceduto a "singhiozzo", non accanendosi sulle pigne che sono, di fatto, rimaste integre al loro posto. I poliziotti della sezione Volanti sono intervenuti tempestivamente e sono riusciti a bloccare l'uomo, già noto alle forze dell'ordine anche per precedenti raid vandalici. E' stato portato in caserma, alla "Anghelone" di via Crispi, dove il favarese è stato identificato e denunciato in stato di libertà.

Da un anno e mezzo circa, vasi di ceramica e pigne abbellivano il viale Delle Dune di San Leone. C'era già stato qualche furto o qualche raid vandalico nei mesi scorsi.