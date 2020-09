Dimentica pentolino sul gas: casa piena di fumo, uomo in ospedale

Dimentica il pentolino sul fornello e il fumo invade la casa. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e un’autoambulanza del 118, nella tarda serata di giovedì, in via Duomo. Ad essere soccorso, e trasferito – in via precauzionale - all’ospedale “San Giovanni di Dio”, è stato Alfonso Restivo, alias "Fonziu Purtusu". I pompieri, intanto, si sono sincerati su quello che era accaduto nell’abitazione, su cosa avesse creato tutto quel fumo, e hanno areato i locali.

Già all’inizio dello scorso febbraio, suo malgrado, “Fonziu Purtusu" era stato protagonista di un altro episodio che aveva allarmato i residenti della zona della Cattedrale di San Gerlando. Allora venne segnalato fumo da un’autovettura e all’interno un uomo che sembrava morto. Scattarono i soccorsi e per fortuna venne subito appurato che all’interno dell’abitacolo c’era un uomo - "Fonziu Purtusu" appunto – che si era semplicemente abbioccato mentre il motore della macchina era ancora acceso. L’auto s’è surriscaldata e oltre al fumo, allora, si registrarono danni. E danni, causati dal fumo, si sono registrati anche nella tarda serata di giovedì all’interno dell’abitazione di via Duomo.