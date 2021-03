Dietisti, fisioterapisti e igienisti dentali non vaccinati, la protesta dell’ordine dei Tsrm 

Dietisti, fisioterapisti, igienisti dentali, logopedisti, podologi, tecnici audioprotesisti, tecnici della riabilitazione psichiatrica, tecnici ortopedici, tecnici sanitari di radiologia medica) operanti in regime di libera professione e in ambulatori privati, in provincia di Agrigento, non sono stati ancora sottoposti a vaccinazione anti-Covid dall’azienda sanitaria provinciale. Lo denuncia l’ordine dei Tsrm e delle professioni sanitarie.

"I professionisti sanitari, quotidianamente impegnati nella loro attività di cure, terapie e prestazioni diagnostiche, sono esposti in prima persona al rischio di contagio e ancor più i pazienti da loro trattati - ha scritto il presidente Vincenzo Santoro - . E’ inaccettabile come tante figure non direttamente esposte al rischio infettivo, tra cui il personale amministrativo (anche in smart-working) dell’Asp, e qualche 'furbetto', siano stati già sottoposti a vaccinazione. Più volte è stata sollecitata la direzione sanitaria dell’Asp 1 chiedendo di ritenere i suddetti liberi

professionisti sanitari, soggetti da sottoporre prioritariamente a vaccinazione, come avvenuto per i dipendenti sanitari ospedalieri e territoriali. Il silenzio della direzione strategica è imbarazzante e mostra tutta la propria inadeguatezza nella gestione e conduzione di un programma vaccinale territoriale solido e degno di questo nome. Il sanitario può diventare diffusore del virus, pertanto più ampia è la copertura vaccinale più è efficace, diversamente, falliremmo l’obiettivo principe del programma vaccinale: l’immunità di gregge. E’ noto come sia stata avviata la fase vaccinale agli over 80, alle forze dell’ordine e al corpo docente - ha proseguito Santoro -, è gravissimo, oltre che illegittimo (vedi nota dell’assessore alla salute), come tanti operatori della salute a tutt’oggi siano ancora in attesa del dovuto vaccino. Il consiglio direttivo e le commissioni d’albo delle 19 professioni che costituiscono lo scrivente Ordine, in quanto ente sussidiario dello Stato, nell’interesse collettivo della salute pubblica, denunziano con fermezza tali gravi inadempienze e si riservano di segnalare quanto esposto alle autorità competenti".