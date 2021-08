SOS decoro urbano, centro città sporco e maleodorante: ecco le immagini

L'incremento turistico registrato nell'attuale stagione dalla città dei Templi è sotto gli occhi di tutti, così come altrettanto visibili e soprattutto ai visitatori, sono le diverse carenze igieniche presenti anche nel cuore della città stessa. Marciapiedi sporchi e incuria nel verde pubblico sono solo alcuni degli aspetti che rendono poco edificante il decoro urbano. Ai deficit dei servizi poi si deve aggiungere anche il poco senso civico di quanti, ad esempio, scambiano le fioriere per un portacenere oppure, dopo aver bevuto qualche bicchierino di troppo, scelgono un angolo della città per i bisogni fisiologici. Aspetti negativi che restituiscono delle “cartoline” in bianco e nero di quella che Pindaro definiva “la più bella città fra i mortali”.