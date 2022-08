Degrado in città, la polemica c'è anche quando si fanno le pulizie: Codacons all'attacco

"Nelle ultime ore ad Agrigento abbondano gli addetti alla pulizia della città, cosa accade, li hanno moltiplicati come con il pane ed i pesci, o pagheranno gli Agrigentini lo straordinario?".

A denunciarlo in una nota è il responsabile della Trasparenza per gli Enti locali di Codacons Giuseppe Di Rosa.

"In queste ultime ore nel centro di Agrigento, dopo non si sa quanti mesi, finalmente, le ditte del servizio di raccolta rifiuti ed igiene ambientale, hanno 'trovato' il personale per spazzare, decespugliare e ramazzare strada e marciapiedi. Hanno trovato il tempo per agire con le spazzatrici

meccaniche ed il tempo per attivare gli idranti per lavare le strade, nel frattempo il portavoce del sindaco si diverte ad aggiornare la pagina del

sindaco con foto di posti dove mai si era agito con un minimo di pulizia, che sia l’effetto della campagna elettorale?".

Di Rosa, nel dettaglio, si augura che queste attività di pulizia proseguano in altre zone della città.