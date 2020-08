Decespugliamento, operai al lavoro: ecco tutte le strade interessate

Decespugliamento nei quartieri periferici, ma anche in centro. Ad informare gli agrigentini degli interventi in corso è l'assessore all'Ecologia Nello Hamel. Le zone interessate sono il quartiere di Monserrato con le vie Fra Simone da Lentini, Isola d'Elba, il piazzale antistante la chiesa ed il collegamento con il centro commerciale - rende noto Hamel - . Nel quartiere di Fontanelle, la via Provenzano, via Pancamo, via Rossi e di seguito, via Alessio Di Giovanni. Il quartiere di San Gisippuzzo con la via Unità d'Italia. Il Villaggio Mosè con le traverse di via Di Salvo ed il viale Leonardo Sciascia. E di seguito via Farag, via Lucrezio e via Eraclito.

Sono in programma entro fine mese i due parcheggi della via Gioeni e il discerbamento di tutta la via Imera. Infine, il decespugliamento e la pulizia di tutte le strade davanti le scuole. Opereranno sei squadre di operai che rimarranno in attività per tutta l'estate e che subito dopo Ferragosto saranno supportate da altre squadre del settore Ville e giardini che cureranno gli svincoli stradali, piazza Amagione a Fontanelle e tutte le aree interessate da piazzuole. Sono inoltre in attività 13 unità contrattualizzate con borse lavoro che attualmente sono destinate alla frazione di Villaseta ed in parte nel centro città, zone via Crispi, via Callicratide, via Milano, via Toniolo e via Petrarca.