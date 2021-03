Liti condominiali? Quarantasettenne denuncia danni alle auto e alla cassetta della posta

Ha subito diversi danneggiamenti alle autovetture in uso alla famiglia, nonché danni – all’interno dell’area condominiale – alla cassetta della posta. Un agrigentino quarantasettenne, dopo anni e anni di problemi e discussioni condominiali, ormai stanco, s’è presentato alla caserma “Anghelone” della polizia di Stato ed ha formalizzato una circostanziata denuncia a carico di ignoti. Tutto è accaduto – stando, appunto, alla denuncia – in un condominio del quartiere Esseneto di Agrigento.

Delle indagini, per identificare l’autore o gli autori dei danneggiamenti, dovranno adesso occuparsi i poliziotti della sezione Volanti della Questura.

L’uomo, stando a quanto è emerso ieri, da circa 12 anni, avrebbe sistematici dissidi condominiali a causa di bollette da pagare, pulizie varie. Discussioni su discussioni che sono state, di fatto, sempre ingoiate come un boccone amaro. Ma nell’ultimo anno e mezzo, a quanto pare, la faccenda si sarebbe anche complicata perché si sarebbero registrati – in suo danno e della sua famiglia – anche dei danneggiamenti sulle auto, carrozzeria graffiata o specchietti retrovisori in frantumi, e – all’interno dell’area condominiale – anche la rottura della cassetta per la corrispondenza postale. Tutto è accaduto in un condominio del quartiere Esseneto.