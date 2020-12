Crollano cornicioni da vecchi stabili, danneggiate due auto in sosta

Due autovetture danneggiate, anche in maniera importante. E' il bilancio di una mattinata di crolli di cornicioni verificatisi da abitazioni di Agrigento e Porto Empedocle. I vigili del fuoco del comando provinciale, dopo la forte pioggia di ieri, stamani, hanno fatto più interventi per mettere in sicurezza stabili dove c'era il rischio di cedimento.

In via Della Concordia, a Villaseta, i pompieri sono stati chiamati - e sono intervenuti in maniera fulminea - dopo il crollo di un cornicione di uno stabile che s'è schiantato contro un'autovettura, una Golf, che era posteggiata nell'area sottostante. Stessa situazione anche a Porto Empedocle dove un grosso pezzo di cornicione si è staccato da un immobile di via La Porta. Anche in questo caso, i calcinacci sono finiti su una utilitaria che era in sosta nell'area sottostante al palazzo.