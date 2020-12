Crolla scalinata e non riesce più a tornare a casa: sindaco invia gli operai

Parte della scalinata era crollata in seguito all'ultima ondata di maltempo. Da alcuni giorni, un cittadino non riusciva a tornare a casa proprio a causa del cedimento della scalinata in vicolo Galifi, nei pressi di piazza Ravanusella. Era stato ospitato da un amico, ma con grande difficoltà, anche perché tutte le sue cose erano rimaste dentro casa. Il cittadino si è rivolto al sindaco Franco Miccichè che ha allertato l’ufficio tecnico e stamattina una squadra di operai, con un mezzo adatto alla stretta via, è intervenuta per eliminare la situazione di pericolo e ripristinare subito il passaggio pedonale.

La squadra manutenzione del Comune ha riparato questa mattina alcune piccole buche che erano state segnalate in via Manzoni. La loro presenza è stata notata e apprezzata dagli abitanti della zona che non hanno mancato di segnalarlo sui social esprimendo un pubblico ringraziamento all’amministrazione Miccichè.