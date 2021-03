Coronavirus, l'Asp: "E' allarme contagi, anche da variante inglese"

“La situazione è diventata veramente allarmante”, a dirlo in un video è il commissario straordinario di Agrigento Mario Zappia che fa il punto sull’andamento dell’epidemia in provincia. “Il virus – ricorda Zappia - circola fra noi e cresce anche la variante inglese che colpisce maggiormente i giovani. Bisognerebbe che le famiglie – ha detto ancora il commissario dell’Asp - ricordino agli studenti che il virus si diffonde anche fra di loro. Di positivo c’è che non si ammalano come le persone più adulte anche se abbiamo comunque ricoverati in età scolare”.

Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 79 i nuovi casi positivi, 5 ricoverati e 50 nuovi guariti

Il commissario straordinario dell’Asp, non è ottimista sull’andamento epidemiologico: “La situazione in alcuni comuni è precipitata – dice Zappia - ci sono tre comuni in zona rossa e questo significa che c’è un allarme generale”.