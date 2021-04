Caffè e bibite al bancone del bar: 5 multe da 400 euro e locale chiuso

E sono due. Due esercizi commerciali - un panificio-bar e un bar - chiusi nell'arco di poche ore per il mancato rispetto delle prescrizioni anti-Covid. Lungo il viale Cannatello, ad Agrigento, i carabinieri hanno accertato che all'interno di un bar, un'attività commerciale differente rispetto a quella già chiusa, c'erano, in contemporanea, cinque persone: oltre al titolare c'erano infatti quattro clienti. Presenze - chi prendeva il caffè, chi sorseggiava una bibita - che non avrebbero affatto potuto esserci per effetto delle prescrizioni anti-contagio da Coronavirus.

Sia il titolare che i quattro clienti sono stati sanzionati: la multa è stata, naturalmente, di 400 euro a testa. Il bar di viale Cannatello è stato, poi, naturalmente chiuso: per i prossimi cinque giorni la saracinesca dovrà restare abbassata. Ed è stata appunto la seconda attività commerciale chiusa, lungo il viale Cannatello ad Agrigento, nell'arco di pochissime ore. Eserci che si aggiungono alla panitoteca chiusa a Porto Empedocle, anch'essa chiusa durante il week end.

I controlli, ad opera dei carabinieri della compagnia di Agrigento che è coordinata dal capitano Marco La Rovere, andranno avanti, naturalmente, con sistematicità.