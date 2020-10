Senza mascherina e gomito a gomito in via Atenea, scoppia anche una rissa fra giovani

Assembramenti di giovanissimi, molti dei quali senza mascherine, lungo via Atenea e dintorni e una rissa, durante la notte, proprio in quello che è – o dovrebbe essere - il “salotto buono” della città. Sabato sera complicato a causa di una movida che, sistematicamente, e nonostante gli sforzi delle forze dell’ordine, trascende.

Via Atenea e dintorni, a partire dalla prima serata di sabato, sono state – praticamente come da “tradizione” – prese d’assalto da giovani e non soltanto, in cerca di svago, relax e divertimento tipico del fine settimana. Si sono creati, ancora una volta, i vietatissimi – per via dell’emergenza sanitaria e il rischio di contagio da Coronavirus – assembramenti. Molti non indossavano proprio la mascherina di protezione o la tenevano malamente fra mento e collo. Durante la notte, al centro della via Atenea, è scoppiata – non è naturalmente chiaro per quale motivo – una nuova rissa. Tre, massimo quattro, le persone che hanno dato vita alla scazzottata, accompagnata da urla, accuse e minacce.

Ad assistere, provando forse anche a riportare la calma, un gruppetto di giovani di fatto accerchiavano gli esagitati. A quanto pare, non c’è stato alcun intervento da parte delle forze dell’ordine. E questo perché nessuna segnalazione è arrivata alla sala operativa. E non la prima volta, insomma, che gli agrigentini si girano dall’altra parte e rapidamente si allontanano dai luoghi dove si registrano questi tafferugli. I carabinieri erano, nel frattempo, impegnati dall’altra parte: al viale Della Vittoria dove, appunto, sono scattati i due arresti per spaccio. E anche la polizia stava effettuando controlli in un’altra parte della città.

La Guardia di finanza ha chiuso, temporaneamente, in esecuzione di un provvedimento, due locali della movida della via Atenea. I titolari servivano dietro al bancone o ai tavolini senza indossare la mascherina protettiva. Ad entrambi sono state anche elevate delle multe da 280 euro. Già nelle passate settimane erano stati chiusi, fra San Leone prima e via Atenea dopo, diversi locali per il mancato rispetto delle prescrizioni anti-Covid. La chiusura temporanea è di 5 giorni.

