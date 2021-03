Controlli anti-Covid sui Comuni in "zona rossa" e sul capoluogo: 23 multe e 2 locali chiusi

Il prefetto: "L'aumento dei contagi conferma la necessità di continuare nella capillare azione preventiva svolta dalle forze dell’ordine, ma al contempo si deve contare, in modo imprescindibile, sul comportamento corretto e responsabile da parte dei cittadini"

Sono state ben 23 le sanzioni, da 400 euro ciascuna, elevate - controllando 2.912 agrigentini - da mercoledì a domenica scorsa. Dieci invece le multe fatte ad altrettanti esercenti commerciali e disposta - in seguito alla verifica su 1.070 attività - la chiusura di due locali. A fare il punto dei servizi di vigilanza e controllo anti-Covid sull’intero territorio provinciale, con particolare riguardo al capoluogo e ai tre Comuni dichiarati “zona rossa”, è stata la Prefettura.

"L’aumento del numero dei contagi in tutto il territorio provinciale conferma la necessità di continuare nella capillare azione preventiva e di controllo svolta dalle forze dell’ordine, dai militari dell’Esercito impegnati nell’operazione 'Strade sicure' e dalle polizie locali, ma al contempo - dice il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa - si deve contare, in modo imprescindibile, sul comportamento corretto e responsabile da parte dei cittadini in quella che si auspica possa essere l’ultima fase prima di un miglioramento della situazione epidemiologica che avverrà con l’aumento del numero delle persone sottoposte a vaccino". Dei servizi anti-Covid si sono occupati polizia, carabinieri e guardia di finanza.