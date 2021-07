Università, arrivano due nuovi corsi di laurea: Scienza della Formazione primaria e Scienze motorie

Scienza della Formazione primaria e quello in Scienze motorie. Sono questi i due nuovi corsi di laurea che verranno attivati al consorzio Empedocle di Agrigento. Corsi che sono il frutto dell’impegno costante della governance presieduta da Mangiacavallo , il quale si dichiara “soddisfatto dei risultati ottenuti “ e continua affermando che: ” Il processo già avviato dalla nuova governance del consorzio universitario di Agrigento, trova un concreto riscontro nell’offerta formativa per l’anno accademico 2021/2022 dell’università degli Studi di Palermo che, ha assicurato un elevato livello di proficua collaborazione e concreta disponibilità, nei confronti dell’ente. L’aggiunta di due importanti corsi di laurea a quelli già esistenti come quello in Scienza della formazione primaria e quello in Scienze motorie, - prosegue Mangiacavallo - non solo offre un importante elemento didattico, ma anche una grande opportunità per il futuro inserimento nel mondo del lavoro . Da sottolineare che, in un momento di particolare crisi sociale ed economica, l’università a ridosso di casa propria, è un elemento fondamentale per le famiglie del territorio che in questo modo si troveranno a sostenere costi molto più contenuti”.

Alla presentazione della nuova offerta formativa, programmata per venerdì a Villa Genuardi, saranno presenti i vertici del polo didattico territoriale, quelli del consorzio Empedocle, il sindaco di Agrigento e i docenti coordinatori di tutti i corsi di laurea dell’UNIPA

presenti ad Agrigento.