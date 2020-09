Covid-19 e influenza, è il tempo della prevenzione: in arrivo 120 mila flaconi di vaccini

Lo scorso anno furono circa 72 mila i flaconi di antinfluenzali arrivati, per la campagna di vaccinazione, fra Agrigento e provincia. Quest’anno, invece, in considerazione del fatto che nella stagione influenzale 2020/2021 vi sarà una co-circolazione di virus influenzali e Sars-Cov-2, di flaconi ne arriveranno circa 120 mila. Già nelle passate campagne di vaccinazione, il numero degli agrigentini che ha deciso di prevenire è aumentato di anno in anno. Di fatto ha influito la campagna mediatica. La gente ha paura di ammalarsi. Tanti, infatti, coloro che hanno scelto di ricorrere alle vaccinazioni antinfluenza li per evitare che complicazioni. Ma quest’anno, c’è anche – per come è stato evidenziato da Gina Bosco, direttore del servizio di Epidemiologia dell’Asp di Agrigento, - il rischio Covid-19.

La campagna di vaccinazione antinfluenzale inizierà il 5 ottobre e si concluderà il 28 febbraio. Quest’anno, per ridurre i casi di infezione e proteggere le persone più fragili, i vaccini gratis verranno garantiti a partire da chi ha 60 anni, le persone a rischio per patologia, gli appartenenti alle categorie di pubblico interesse collettivo, i bambini a partire da sei mesi, le donne in qualsiasi trimestre in gravidanza ed è stato introdotto l’obbligo della vaccinazione antinfluenzale per tutto il personale sanitario. “Considerato che nella prossima stagione antinfluenzale non è esclusa una co-circolazione di virus influenzali e Sars-Cov-2, si ribadisce l’importanza della vaccinazione antinfluenzale, sia per rendere la diagnosi differenziale più rapida, sia perché i virus influenzali potrebbero facilitare l’infezione da Coronavirus – hanno reso noto dall’Asp1 di Agrigento - . Si ritiene che i valori di copertura minimi richiesti (75%) e/o raccomandate (95%) nelle popolazioni target individuate consentirebbe di ridurre il carico di infezioni respiratorie durante la stagione fredda. Nel corso della campagna vaccinale sono offerte, in co-somministrazione con la vaccinazione antinfluenzale, la vaccinazione anti-pneumococcica, il richiamo decennale contro difterite/tetano/pertosse e la vaccinazione anti-zoster”.