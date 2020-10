Coronavirus e misure restrittive, la Prefettura: rimodulati i servizi di vigilanza

Rimodulati i servizi di vigilanza che saranno concentrati nelle fasce orarie più critiche. A deciderlo è stato il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza che è stato convocato dal prefetto Maria Rita Cocciufa. Ed è stato anche il primo comitato al quale ha partecipato il neo sindaco Franco Micciché. Durante il "faccia a faccia" sono stati esaminati il Dpcm del presidente del Consiglio Giuseppe Conti e l'ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci.

Per dare maggiore sicurezza ai cittadini, in questo difficile momento, sono stati dunque rimodulati i servizi di vigilanza che si concentreranno nelle fasce orarie definite "critiche". "Sarà mantenuto alto il livello di attenzione per quanto riguarda il rispetto dell'uso della mascherina e del distanziamento sociale, che rimangono comportamenti fortemente raccomandati - ha detto il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa - .

La Prefettura sta provvedendo anche all'aggiornamento del sito istituzionale per comunicare i dati giornalieri sull'andamento della pandemia in provincia e nella regione".