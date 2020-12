Coronavirus, positivo il segretario dell'arcivescovo: tampone per Montenegro e Damiano

Il segretario particolare dell'arcivescovo di Agrigento, don Giuseppe Calandra, è risultato positivo al Covid-19.

Il cardinale Francesco Montenegro e l'arcivescovo coadiutore Alessandro Damiano, stamani, ad Agrigento, si sono volontariamente, e in via precauzionale, sottoposti all'esame del tampone molecolare il cui esito arriverà nei prossimi giorni. Il cardinale e l’arcivescovo stanno bene e non hanno alcun sintomo, così come il segretario don Giuseppe. In via cautelativa hanno sospeso ogni attività.

Don Giuseppe Calandra è risultato ieri positivo al virus e - per come evidenziato dalla Diocesi di Agrigento - non c'è nessun collegamento con un'udienza del 10 dicembre scorso (e quindi di 13 giorni fa), in Vaticano, con il pontefice.

Il segretario particolare del cardinale Francesco Montenegro è in quarantena ad Agrigento e sta bene. Si è sottoposto, spontaneamente, all'esame del tampone perché doveva spostarsi per raggiungere gli anziani genitori ed ha deciso di percorrere la correttissima strada della prevenzione.